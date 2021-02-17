Москва, , 13:05 — REGNUM Власти Приамурья просят увеличить государственные преференции фермерам при строительстве овощехранилищ и животноводческих комплексов молочного направления, об этом на заседании комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совфеда РФ заявил министр сельского хозяйства области Олег Турков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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В Приамурье катастрофически не хватает овоще‑ и картофелехранилищ. В связи с этим сельхозпроизводители вынуждены продавать значительную часть урожая в Якутию и другие регионы, а потом Приамурье вынуждено само закупать овощи и картофель в Китае. В минсельхозе региона заверяют, что при наличии в достаточном количестве хранилищ, Приамурье будет самостоятельно полностью обеспечивать себя картофелем.

Глава минсельхоза Приамурья попросил увеличить компенсацию при строительстве овощехранилищ с 20% до 50%.

«Аналогичный вопрос касается и строительства крупных ферм молочного направления. На сегодня есть меры поддержки с нашего областного бюджета, есть компенсация из федерального бюджета 25% затрат, но такая же мера поддержки действует и в Московской области, в и Ленинградской, и в любой другой, более благополучной по сельскому хозяйству. И мы считаем — это неправильно. На Дальнем Востоке все дороже: и строительство дороже, и содержание дороже. И поэтому просим, чтобы для Дальнего Востока сделали преференции и увеличили размер компенсации не менее чем до 50%», — подчеркнул Турков.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Приамурья для обеспечения продовольственной безопасности просят передать Минсельхозу России мелиоративные системы.