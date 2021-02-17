Москва, , 13:02 — REGNUM Минфин видит потенциал в 250 млрд рублей в «возвращении» налогообложения из иностранных юрисдикций в Россию. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 февраля, об этом сообщил замглавы Минфина Алексей Сазанов в Госдуме.

«Ведем переговоры с транзитными юрисдикциями, где располагаются источники капитала квазироссийского. К транзитным юрисдикциям относятся не все юрисдикции, с которыми заключены соглашения об избежании двойного налогообложения. По тем транзитным юрисдикциям, которые мы перечисляли, по которым уже внесены изменения: Люксембург, Кипр, Мальта, также мы сейчас обсуждаем, ведем переговоры с голландцами (Нидерланды) и, возможно, начнем переговоры с Швейцарией, по этим юрисдикциям потенциал до 250 мдрд рублей», — заявил Сазанов.

Протоколы к соглашениям с этими странами предусматривают в том числе установление режима налогообложения у источника доходов в виде дивидендов и процентов по ставке в размере не более 15% с исключениями, к которым в части дивидендов относятся инвестиции, осуществляемые правительством, Центральным банком, пенсионными фондами, страховыми учреждениями договаривающихся государств, а также публичными компаниями, у которых доля акций, дающих право голоса в таких компаниях и находящихся в свободном обращении, составляет не менее 15% и которые прямо владеют не менее чем 15-процентной долей участия в капитале компаний, выплачивающих дивиденды, в течение 365 дней, прямо предшествующих дате выплаты дивидендов.

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