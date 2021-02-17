Екатеринбург, , 13:06 — REGNUM В Свердловской области увеличились до 5% годовые темпы инфляции, согласно данным за январь 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Уральском главном управлении ЦБ.

Темпы ускорились сильнее (на 0,8 п.п. по сравнению с декабрём 2020 года), нежели по всему Уральскому федеральному округу (+ 0,4 п.п.) и в целом по стране (+ 0,3 п.п., хотя общий показатель по России выше — 5,2%). Больше всего инфляция усилилась в продовольственном секторе (на 1,2 п.п., до 6,9%).

Изменения произошли из-за влияния краткосрочных проинфляционных факторов на рынках отдельных продовольственных товаров. Кроме того, сказались возобновившиеся после открытия международного авиасообщения предоставление услуг зарубежного туризма, а также новые параметры регулирования и налогообложения на рынке топлива.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее высокие темпы инфляции регистрировали в Курганской области.

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