Москва, , 13:00 — REGNUM Госдума ратифицировала протокол о внесении изменений в конвенцию между правительством Российской Федерации и правительством Мальты об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы от 24 апреля 2013 года, передает корреспондент ИА REGNUM 17 февраля.

Мальта со своей стороны завершила ратификационные процедуры, ратификация документа российской стороной повысит доходы федерального бюджета, отметили в комитете Госдумы по международным делам.

Протокол подписан в Москве 1 октября 2020 г. и предусматривает установление режима налогообложения у источника доходов в виде дивидендов и процентов по ставке в размере не более 15% с исключениями, к которым в части дивидендов относятся инвестиции, осуществляемые правительством, Центральным банком, пенсионными фондами, страховыми учреждениями договаривающихся государств, а также публичными компаниями, у которых доля акций, дающих право голоса в таких компаниях и находящихся в свободном обращении, составляет не менее 15% и которые прямо владеют не менее чем 15-процентной долей участия в капитале компаний, выплачивающих дивиденды, в течение 365 дней, прямо предшествующих дате выплаты дивидендов.

В отношении таких доходов установлена ставка налога у источника в размере не более 5%.

Указанная пониженная ставка применяется исключительно в случае наличия фактического права на дивиденды у вышеуказанных получателей дохода и статуса резидента договаривающегося государства.

С 1 января 2021 года в России вступили новые правила налогообложения в рамках соглашений с Кипром, Мальтой и Лихтенштейном. Ранее налог на выплаты дивидендов в пользу резидентов этих стран из России можно было снизить до 5% или 10%, а на проценты по займам — до 0%.

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