Абакан, , 12:59 — REGNUM За неделю с 8 по 15 февраля в Абакане (Хакасия) подорожали дизельное топливо и бензин.

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Как сообщили ИА REGNUM 17 февраля в Красноярскстате, бензин АИ-92 за указанный период вырос в цене на 0,03% — с 42,85 до 42,88 рубля за литр. Бензин АИ-95 подорожал на 0,13% — с 45,47 до 45,60 рубля за литр. Цена на АИ-98 за неделю в Абакане не изменилась (51,59 рубля).

Дизтопливо в столице Хакасии подорожало на 0,12% — с 49,77 до 49,89 рубля за литр.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске за неделю подорожали бензин и дизтопливо.

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