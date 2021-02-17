Горно-Алтайск, , 12:57 — REGNUM Промышленность Республики Алтай начала 2020 год с резкого подъёма. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Алтайкрайстата, индекс промышленного производства в январе 2021 года составил 129% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Драйвером роста стала добыча полезных ископаемых, взлетевшая за месяц почти на 84%. Индекс производства в обрабатывающей отрасли составил 158,2%. Так, текстильные фабрики нарастили объёмы производства в 18 раз, предприятия по производству одежды — в 14,6 раза.

«Снизились темпы производства по обработке древесины на 7,2%, пищевых продуктов — на 11,3%, по производству прочей неметаллической продукции — на 58,3%, бумаги и бумажных изделий (на 60,0%)», — отметили в службе статистики.

Кроме того, незначительно выросло производство «зелёной» электроэнергии — на 2,9%. При этом в целом в сфере обеспечения электричеством, газом и паром зафиксировано снижение на 0,1%.