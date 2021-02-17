Красноярск, , 12:51 — REGNUM В Красноярске за неделю с 8 по 15 февраля 2021 года выросли в цене бензин Аи-92, Аи-95, Аи-98, а также дизельное топливо.

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Как сообщили ИА REGNUM 17 февраля в Красноярскстате, бензин Аи-92 подорожал на 0,18% (с 43,16 до 43,34 рубля за литр), Аи-95 — на 0,12% (с 46,25 до 46,37 рубля), Аи-98 — на 0,11% (с 53,01 до 53,12 рубля).

Цена за литр дизельного топлива за указанный период выросла на 0,18% — с 50,24 до 50,42 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае пытаются решить проблему с подорожавшим моторным топливом и его нехваткой.

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