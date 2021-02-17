Йошкар-Ола, , 12:48 — REGNUM Марий Эл будет выделено 190,683 млн рублей на дополнительное финансирование медицинских организаций. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Средства будут направлены из резервного фонда правительства РФ на финансирование медучреждений, нагрузка которых в период распространения коронавируса остается высокой. При этом средства на противоковидные мероприятия в территориальном фонде ОМС (обязательного медицинского страхования) не предусмотрены.

Мишустин отмечал, что такая поддержка позволит больницам и поликлиникам своевременно и в полном объёме оказывать помощь пациентам.

Как сообщало ИА REGNUM, всего учреждения здравоохранения, оказывающие услуги ОМС, в регионах России получат 25,4 млрд рублей.