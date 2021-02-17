Самара, , 12:43 — REGNUM Новый завод по производству стройматериалов намерены построить на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Тольятти» в Самарской области. Об этом 17 февраля сообщает пресс-служба областного правительства.

Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен 16 февраля на заседании экспертного совета особой экономической зоны «Тольятти».

Отмечается, что на реализацию данного проекта планируется направить свыше 750 млн рублей. Инвестор намерен начать производство в третьем квартале текущего года. При этом выйти на проектную мощность планируется в 2025 году. В результате будет создано 87 новых рабочих мест.

«Нам приятно констатировать, что, несмотря на напряженную экономическую ситуацию, к нам на площадку заходят новые резиденты. В том числе, не связанные с производством автокомпонентов, что позволяет нам сделать еще один шаг на пути к диверсификации экономики города», — цитирует слова генерального директора ОЭЗ «Тольятти» Сергея Андреева пресс-служба ведомства.

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