Москва, , 12:40 — REGNUM По итогам 2020 года доля фермерских хозяйств в России в валовом сельскохозяйственном производстве выросла с 13,7% до 14,3%. Об этом 17 февраля в ходе первого дня XXXII съезда Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) заявил первый заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов.

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При этом, по его словам, индекс производства превысил 103,8% — это наибольший темп роста в сельском хозяйстве.

Хаутов отметил, что сегодня малый бизнес занимает одну из ключевых позиций в сфере растениеводства. Так, фермерами обеспечено производство трети всего объёма зерновых — 39,4 млн тонн, что на 11,2% выше показателя 2019 года. В отрасли садоводства за последние пять лет доля КФХ в общем объёме товарного производства увеличилась с 10% до 23%.

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При этом, несмотря на пандемию, малый агробизнес сохранил положительные темпы прироста. Так, рост производства фермерских хозяйств за прошлый год составил 4%.

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