Берлин, , 12:37 — REGNUM По итогам января 2021 года в странах Евросоюза продажи новых автомобилей сократились на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 17 февраля сообщает Ассоциация европейских автопроизводителей (ACEA).

По данным ассоциации, в прошлом месяце в ЕС была продана 726 491 единица новых авто. При этом отрицательная динамика продаж была зафиксирована почти во всех странах Евросоюза.

Так, авторынок Испании пострадал больше всего в прошлом месяце. Продажи автомобилей там сократились на 51,5%. Также упала реализация машин в Германии (-31,1%), Италии (-14%) и во Франции (-5,8%).

Положительная динамика продаж была зафиксирована только в Швеции, где было продано в январе на 22,5% больше автомобилей.

Напомним, в январе 2021 года продажи новых легковых и легких коммерческих машин на мировом авторынке составили 6 661 000 единиц — на 1,9% больше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

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