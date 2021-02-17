Улан-Удэ, , 12:31 — REGNUM Ситуация на нефтяном рынке Бурятии в региональном министерстве транспорта оценили как стабильную. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства, комментируя проблемы с поставками бензина на АЗС в ряде регионов Дальнего Востока и Сибири.

Как отмечается, основные поставщики и заправки в республике обеспечены топливом в среднем на 18 дней.

«На сегодняшний день, фактов возникновения перебоев в поставках и отсутствия нефтепродуктов на АЗС Республики Бурятия», — рассказал зампред правительства по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.

Напомним, перебои с бензином начались накануне, 16 февраля в соседней Иркутской области. Как сообщало ИА REGNUM, глава региона Игорь Кобзев выяснил, что дефицит вызван задержкой поставки заводом-изготовителем.

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