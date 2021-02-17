Москва, , 12:28 — REGNUM Прошедший 2020 год оказался крайне не простым для российской экономики в целом. Однако с точки зрения несырьевого экспорта 2020 год был для России достаточно позитивным, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Каленов.

«Более того, показатели несырьевого неэнергетического экспорта поставили абсолютный рекорд, превысив результаты 2019 года на 6,2 млрд долларов. И дело тут не только в экспорте золота, который оценивается по итогам прошлого года в 320 тонн.

За время пандемии Россия нарастила поставки товаров несырьевого неэнергетического экспорта в целый ряд стран, как ближнего, так и дальнего зарубежья.

При этом основными покупателями отечественной продукции были не только страны СНГ, как, например, Казахстан и Белоруссия, но также Китай, Турция, Нидерланды.

Необходимо отметить результаты самого тяжелого с точки зрения коронавирусных ограничений первого полугодия 2020 года. Так, за этот период доля несырьевого экспорта достигла 43% в общем объеме экспортных поставок. За аналогичный период в 2019 году этот показатель был на 10 п.п. меньше.

Наибольший прирост показали: сахар — в пять раз, мясо и соя — в два раза, кукуруза — 39%, подсолнечное масло — 38%, пшеница — 14%.

Постепенно развивается и российский экспорт цифровых технологий. Они поставляются в Узбекистан, Казахстан, Ирак и в другие государства, включая страны Африки и Южной Америки.

Доля экспорта в общей выручке российских компаний тут достигает 60%. Кроме того, пандемия серьезно увеличила спрос на отечественную фармацевтическую продукцию и медицинское оборудование.

Одной из важнейших задач государства на данном этапе является диверсификация экономики. Необходимо развивать несырьевые отрасли — тогда не придется зависеть от цен на нефть на международном рынке.

Рассматривая мировой опыт, можно отметить, что драйвером роста производительности труда и основным «плацдармом» для внедрения инноваций является обрабатывающая промышленность, поэтому именно она нуждается в государственной поддержке.

Развитие отраслей обрабатывающей промышленности должно стать приоритетным направлением индустриальной политики. Как показывает практика, в нашей стране есть предприятия обрабатывающей промышленности, преуспевающие в несырьевой экспортной деятельности.

И это направление надо стимулировать. Развитие несырьевого экспорта позволит получить дополнительные факторы обеспечения стабильности российской экономики», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, объем несырьевого неэнергетического экспорта из России в 2020 году вырос почти на 4% по сравнению с 2019 годом и стал рекордным, заявила гендиректор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина.

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