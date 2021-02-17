Ярославль, , 12:17 — REGNUM Дороги Ярославля будут приведены в нормативное состояние в течение 10 дней. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на директора департамента городского хозяйства мэрии города.

Уборка города Yarnews.net

Как ранее сообщало ИА REGNUM городские власти показали общественности, как убирается город в ночное время. В ходе рейда директор ДГХ мэрии Ярослав Овчаров заявил, что последствия снегопадов планируется устранить в течение 10 дней.

«Надеемся, что и реагент хорошо сработает. И осадков таких глобальных уже не будет. Погода у нас нормализовалась, и не будет таких сверхнормативных осадков», — сказал директор ДГХ мэрии Ярославля Ярослав Овчаров.

Между тем, 17 февраля на комиссии муниципалитета Ярославля прозвучало предложение ввести в областном центре режим чрезвычайной ситуации.

«За последнюю неделю, я считаю, в Ярославле нужно вводить режим ЧС, потому что дороги хронически не убираются. Все, наверное, следите за ситуацией. Возросло количество аварий», — отметила депутат муниципалитета Евгения Овод.

По данным ГИБДД за сутки в городе зафиксировано более 50 дорожно-транспортных происшествий.

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