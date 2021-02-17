Москва, , 12:08 — REGNUM В России продолжат дорожать и колбасные изделия, и говядина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 февраля заявил член комитета по информационной политике регионального отделения «Партии Роста» в Самарской области, глава крестьянско-фермерского хозяйства Кирилл Ермоленко, комментируя информацию о том, что колбасные изделия в РФ могут подорожать на 10−15%, из-за подорожания свинины и куриного мяса.

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«Рост цен на колбасу неизбежен, так как основной состав данной продукции — это именно мясо птицы и свинина. Говядины на изготовление этой группы товаров идет в меньшей степени. Так же на процесс ценообразования влияет и общий рост стоимости продуктов питания, — сказал он. — Поднятие цены на 10−15% выглядит достаточно серьезным, так как необходимо учитывать и тот факт, что ритейлеры тоже в стороне стоять не будут и поднимут цену, не захотев терять свою маржу в процентном соотношении. Это стандартные правила рынка. В итоге это приведет к тому, что конечный покупатель заплатит не на 10−15% больше, а на все 20−25%. Цены же на говядину в нынешних реалиях, когда почти 40% этого вида мяса идет к нам из-за рубежа, конечно, будут расти».

Как подчеркнул Ермоленко, в настоящее время стоимость говядины напрямую зависит от курса доллара по отношению к рублю.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее зампред «Партии Роста», предприниматель Сергей Демин заявил, что в России успешно производят свинину, говядину и курицу, но издержки предприятий растут ежедневно.

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