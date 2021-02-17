Ижевск, , 12:01 — REGNUM Удмуртия получит 582,92 млн рублей на дополнительную поддержку учреждений здравоохранения. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Средства будут выделены из резервного фонда правительства России.

Уточняется, что в связи с распространением коронавируса нагрузка на медицинские организации очень высокая. Повышенная нагрузка требует дополнительных расходов, которые не предусмотрены в бюджетах территориальных фондов ОМС (обязательного медицинского страхования).

Как сообщало ИА REGNUM, всего регионам России на поддержку медорганизаций, оказывающих услуги в рамках ОМС, будет направлено 25,4 млрд рублей.