Москва, , 11:57 — REGNUM В России успешно производят свинину, говядину и курицу, но издержки предприятий растут ежедневно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 февраля заявил зампред «Партии Роста», предприниматель Сергей Демин. Так он прокомментировал новость о том, что в РФ могут на 10−15% подорожать колбаса и сосиски.

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"Сосиски и колбаса хорошего качества всегда стоили недешево. К примеру, сырокопченый деликатес с натуральным составом без растительных компонентов уже давно оценивается в рознице около 1000 рублей за килограмм, поэтому подорожание на 10%, скорее всего, не станет чем-то шокирующим для потребителей, — сказал Демин. — В России ежегодно производится около 2,3−2,5 млн тонн колбасных изделий. Причем большая часть этой продукции — 68% — приходится на сегмент недорогих вареных колбас, сосисок и прочего. Традиционно эти продукты предпочитают те, кто заменяет ими мясо в чистом виде. Думаю, что этим покупателям в случае подорожания придется пересмотреть свои предпочтения в сторону свинины или курицы».

При этом Демин подчеркнул, что в России успешно производят свинину, говядину и курицу, однако издержки предприятий в части приобретения и обслуживания оборудования, коммунальных платежей, налоговых отчислений, разного рода услуг растут ежедневно.

«Сдерживать цены, теряя маржинальность, производители не могут бесконечно, в конце концов на них лежит и социальная ответственность за свой персонал. Думаю, что этот прецедент должен стать красным флажком для правительства, указывающим на возникшие у предприятий сложности, — сказал Демин. — Цены на говядину и так достигли в нашей стране психологического максимума и значительно выше не станут, в противном случае производители начнут терять рынок, а потребители переключатся на более дешевую свинину и курицу».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей в сфере регулирования торговой деятельности Андрей Даниленко заявил, что в России в настоящее время отсутствуют объективные причины для ажиотажного роста цен на мясную продукцию со сторону производителей.

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