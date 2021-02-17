Иркутск, , 11:54 — REGNUM Иркутская область потратит 1,3 млрд рублей в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, направленной на обеспечение доступности медицинской помощи в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек. Как сообщает пресс-служба областного правительства, деньги будут направлены на закупку оборудования для медучреждений региона в небольших населённых пунктах.

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Всего планируется приобрести 595 единиц оборудования. В том числе передвижные рентгеновские аппараты, маммографы, аппараты ИВЛ, эндоскопы, электрохирургические аппараты.

«За последние годы в сфере медицины накопилось много проблем. Мы постепенно пытаемся их решить. Наша задача — повышать уровень оказания медпомощи не только в крупных городах региона, важно уделять внимание также небольшим населенным пунктам. В 2020 году мы строим рекордное количество ФАПов — 59, а также две врачебные амбулатории», — пояснил глава региона Игорь Кобзев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, подводя итоги 2020 года губернатор Приангарья, в частности, отмечал:

«Пандемия, как лакмусовая бумажка, выявила все слабые стороны, все угрозы и потенциальные риски. При поддержке федеральных властей, при финансовом участии корпораций, работающих на территории области, мы смогли преодолеть дефицит больничных коек и оборудования, средств индивидуальной защиты и лекарств, смогли поддержать врачей и получить более 10 млрд рублей на модернизацию первичного звена, которая начнется уже в 2021 году», — сказал Игорь Кобзев.

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