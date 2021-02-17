Москва, , 11:48 — REGNUM Правительство РФ продлило сроки проведения эксперимента по прослеживаемости товаров. Об этом 17 февраля сообщает пресс-служба правительства России.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Эксперимент будет продлён до 30 июня 2021 года. Он позволит бизнесу и контрольным органам подготовиться к запуску национальной системы прослеживаемости (НСП). Система позволяет контролировать партии товаров на основании документов, при этом не требуется использование идентификационных знаков.

В пресс-службе отметили, что аналогичная система формируется в каждой стране Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В рамках эксперимента, который запустили в РФ летом 2019 года, контролируется несколько групп товаров — холодильники, стиральные машины и электронные интегральные схемы.

Предполагается, что запуск НСП позволит снизить объёмы контрафакта и обеспечить максимальную прозрачность товарных потоков, как внутри ЕАЭС, так и трансграничных.