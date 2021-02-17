Ярославль, , 11:47 — REGNUM 17 февраля должен быть объявлен конкурс на закупку новой снегоуборочной техники, а также установок для проведения ямочного ремонта. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на директора департамента городского хозяйства мэрии.

Техника в ремонте Yarnews.net

В ночь на 17 февраля городские власти провели ночной рейд для общественников и журналистов по уборке Ярославля от снега. По его ходу директор департамента городского хозяйств мэрии Ярослав Овчаров рассказал, почему пока не состоялась закупка новой техники, которую городские власти анонсировали еще в начале февраля.

«По закупке новой техники загвоздка была на стадии опубликования торгов, на стадии подписания технического задания. Есть требования 44 федерального закона, должны быть аналоги техники, которую мы торгуем. И эти аналоги должны быть учтены в Росреестре. Техника разнообразная — и КДМ, и тракторные щетки, и погрузчики. Сегодня (16 февраля — ИА РЕ) буквально завершили все согласования, завтра будет конкурс по 21 единице техники плюс 2 установки под ямочный ремонт. Конечно, этого недостаточно. Работа с областью у нас также активизировалась. Область спрашивает, сколько техники нужно. По нашим подсчетам, порядка 70 единиц нужно», — рассказал общественникам директор ДГХ мэрии Ярослав Овчаров.

Встреча общественников с директором ДГХ Yarnews.net

На ночной уборке Ярославля 17 февраля работало 57 единиц техники, включая 14 комбинированных дорожных машин и 2 грейдера. Как пояснил директор ГБУ «Горзеленхозстрой», убирающего город, часть техники неисправна.

«В среднем за день сходов порядка 6−7 машин. Щетки в среднем хватает недели на полторы, зависит от интенсивности работы», — сказал директор ГБУ «Горзеленхозстрой» Андрей Степанов.

За 4 суток на улицы Ярославля высыпали около 3 тысяч тонн песко-соляной смеси. Однако, последние три рабочих дня в утренние и вечерние «часы пик» в городе фиксируются 10ти балльные пробки.

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