Москва, , 11:47 — REGNUM Российская экономика преобразилась за последние да десятилетия. Ранее российский экспорт ассоциировался с энергоресурсами, сегодня же ситуация кардинально изменилась, она связана с прогрессом реального сектора экономики России, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«Несырьевой экспорт серьезно поддержал экономику по итогам 2020 года. Напомню, что экономика России из-за пандемии COVID-19 упала меньше, чем многие другие крупные экономики. Снижение составило 3,1%, при ожиданиях 4−4,5%.

Массовая вакцинация и оптимизм на мировых рынках порождают рост спроса. Уже сегодня можно прогнозировать продолжение роста несырьевого экспорта страны и преодоление уровня в $200 млрд выглядит реалистично.

Однако есть и ложка дегтя в этой бочке меда. Рост экспорта, особенно на фоне падения рубля в 2020 году, что очень выгодно экспортерам, должен был положительно сказываться на доходах простых россиян. А они, как мы знаем, стагнируют. Вопрос: как делить пирог?

Девальвация 2014 года обесценила издержки компаний, в том числе и зарплаты наемного персонала. В тот момент это позволило сохранить маржу, то есть работу предприятий и доходы бюджета. Однако у бизнеса перед обычными российскими гражданами должок, который компании не спешат оплачивать. Выручка растет, а зарплаты нет.

Можно вспомнить Генри Форда, который говорил, что занижение зарплат ради сиюминутных прибылей — это путь к коммунистической революции. А можно посмотреть с позиций либеральной экономической теории.

Рост зарплат — это рост потребления, рост внутреннего рынка, а в конечном счете — рост экономики и доходов бюджета, меньшая зависимость от внешней конъюнктуры. Экономить на людях бизнесу сейчас не стоит», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, объём поставок несырьевых товаров из России в 2020 году вырос до $161,3 млрд (11,8 трлн рублей), или почти на 4% по сравнению с показателем за 2019 год.

Читайте также: Россия увеличила объём несырьевого экспорта в 2020 году