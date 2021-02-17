Сухум, , 11:49 — REGNUM Программа льготного кредитования крупного и среднего бизнеса, обеспеченная российскими банками, не дала положительного эффекта. Об этом, как сообщает 16 февраля пресс-служба министерства экономики Абхазии, сообщила глава минэкономики Кристина Озган на встрече с главами предприятий, получивших кредиты.

«В настоящее время не функционирует ни один проект, профинансированный за счет средств российских банков», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как рассказала Озган на совещании, задолженность абхазских предприятий по льготным кредитам составила на 1 января 2021 года 1,1 млрд рублей. Банки, которые участвуют в программе, готовятся подавать судебные иски.

Глава минэкономики сообщила, что в ходе рабочего визита в Москву договорилась о пересмотре условий кредитования. Заемщики должны предоставить обоснованные графики погашения задолженности .

«Министерство экономики Абхазии взяло на себя обязательства, — сказала Озган. — Нам необходимо выйти из этой тупиковой ситуации, чтобы получить развитие такого крупного проекта, в котором страна очень заинтересована».

Стоит отметить, что программа льготного кредитования предприятий Абхазии начала действовать с 2015 года. Деньги выделялись на посадку фруктовых садов, постройку гостиниц, создание тепличных комплексов и другие виды производства.