Москва, , 11:34 — REGNUM Если Россия не откроет границы для трудовых мигрантов, то их с радостью примут в таких странах, как Турция, Греция и Италия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 февраля заявил глава транспортно-логистического холдинга, руководитель московского регионального отделения «Партии Роста» Дмитрий Пурим. Так он прокомментировал высказывание заместителя главы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о необходимости упрощения порядка привлечения в РФ трудовых мигрантов.

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"Из-за пандемии дефицит трудовых ресурсов наиболее наглядно ощущается сегодня в строительной сфере и ЖКХ. Это факт. Но не только. Некоторые производства, рестораны, объекты транспортной инфраструктуры невозможно будет перезапустить без механизма притока трудовых мигрантов, — сказал Пурим. — Если не открыть границы, то обученных за наши с вами деньги рабочих с объятиями примут в других странах: Турции, Греции, Италии».

Как полагает Пурим, введение упрощённого порядка, несомненно, даст толчок для возвращения работы предприятий к обычному ритму.

«А в таких чувствительных сферах, к примеру, как жилищное строительство, непременно снизятся темпы роста цен на квартиры», — убежден Пурим.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор кафедры управления бизнес-процессами института отраслевого менеджмента РАНХиГС Ольга Минченкова заявила, что в российской экономике существует структурная безработица, и решать эту проблему с помощью привлечения трудовых мигрантов довольно сложно.

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