Москва, , 11:31 — REGNUM В России многие могут позволить себе купить облигации федерального займа для физических лиц. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 февраля заявил управляющий партнёр инвестиционной группы, член генсовета «Партии Роста» Дмитрий Тарасов. Так он прокомментировал высказывание министра финансов РФ Антона Силуанова, призвавшего граждан приобретать ОФЗ-н.

«Облигации федерального займа для физических лиц — это ценные бумаги, которые выпускает министерство финансов России, и купить их можно только напрямую через банки-агенты. На бирже ОФЗ-н не продаются. Покупая ОФЗ-н, вы даете деньги государству в долг, а оно платит вам фиксированный процент дохода. Доходность текущего выпуска с датой погашения 2 августа 2023 года составляет около 5% годовых. Минимальная сумма для покупки этого выпуска облигаций — десять тысяч рублей. Сумма, согласитесь, для граждан, думающих о накоплениях, не слишком обременительная, поэтому позволить себе данный вид вклада, думаю, могут многие», — сказал Тарасов.

Однако ставка, которую предлагает государство, как полагает Тарасов, низкая.

«Такой вклад при уровне инфляции в 4,9% по итогам 2020 года — это лишь средство не обесценить скопленную вами сумму, не более того, — сказал Тарасов. — Что касается рисков, с точки зрения финансиста, это прежде всего риски государства. Будут у него деньги — заплатит. Не будут, вспоминаем лихие 1990-е. Кроме того, хотелось бы отметить высокую комиссию банков. В среднем она составляет 1,5%. А купить и продать облигации можно только через них. Если купил и продал на промежутке меньше года, то из 5% вычитаем 3 (вход и выход), и вообще инвестировать в ОФЗ-н становится бессмысленно».

Как подытожил эксперт, депозит, и тот даст больше, если положить деньги на год под 4%.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент департамента мировой экономики НИУ ВШЭ Эдуард Джагитян заявил, что ОФЗ-н — хорошая альтернатива банковским депозитам.

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