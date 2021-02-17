Вашингтон, , 11:28 — REGNUM Стоимость криптовалюты биткоин во время торговой сессии в пиковых значениях достигала $51,2 тыс. Об этом 17 февраля свидетельствуют данные портала Coindesk.

По данным на 10:57 мск стоимость данной криптовалюты превышала $51,2 тыс., увеличившись на 4,15%, что стало новым самым рекордным значением. При этом в настоящее время биткоин подрос в цене на 3,5% и за него дают $50 771,89.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что курс криптовалюты биткоин впервые превысил $50 тыс., тем самым поставив новый рекорд.