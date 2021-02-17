Москва, , 11:13 — REGNUM Рекордная статистика, согласно которой 2020 году Россия поставила за рубеж несырьевых неэнергетических товаров на 161,3 миллиарда долларов, вызвала реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 17 февраля в социальной сети Facebook.

«А цены на внутреннем рынке растут», — пишет Эд Н.

Многие пользователи оказались совершенно не обрадованы подобной новостью. Они отметили, что, несмотря на выгоду от экспорта при низкой стоимости рубля на рынке валют, тем не менее, граждане страны испытывают большие издержки от сложившейся ситуации.

«Правильно! Всё на экспорт, а своим гражданам будем продавать в 10 раз дороже», — возмущается Владимир П.

Нашлись и те, кто отметил, что рад росту несырьевого экспорта России, но они указали на то, что наша страна до сих пор сохраняет большой процент экспорта сырья.

«Всё равно 54,9% — это экспорт углеводородов. 10.1% — металлы. Машины и оборудование 6,2%. Данные с сайта Федеральной таможенной службы», — написал Александр Х.

Напомним, 17 февраля представители Российского экспортного центра (РЭЦ) заявили РИА Новости о том, что в 2020 году Россия поставила за рубеж несырьевых неэнергетических товаров на 161,3 миллиарда долларов.