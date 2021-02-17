Тюмень, , 11:07 — REGNUM Арбитраж Тюменской области оставил без движения до 11 марта 2021 года заявление госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» к бывшим топ-менеджерам ООО «Сибирский банк реконструкции и развития». С пяти ответчиков конкурсный управляющий лопнувшего банка требует взыскать свыше 2,15 млрд рублей убытков, передаёт ИА REGNUM.

Судья предложила заявителю устранить недочёты — предоставить подтверждение того, что все ответчики получили документы. В качестве ответчиков выступают Инесса Бранденбург, Игорь Вопилов, Ольга Калюжная, Григорий Романюта и Станислав Суратов. В частности, Романюта — бывший глава правления и акционер банка. С ответчиков требуют 2 151 646 420,97 рубля, которые фигурируют как убытки.

Напомним, банк был создан в 1990 году в Шумерле (Чувашия), но в 2010 году он сменил прописку на Тюмень. Лицензии его лишили в феврале 2018 года. На тот момент ООО было на 322-м месте по размеру активов в РФ. Среди причин лишения лицензии регулятор называл ухудшение финансового положения банка, которое произошла из-за ряда крупных сделок с ценными бумагами. ЦБ РФ указывал на то, что сделки были направлены на замену ликвидных активов заведомо безнадежными. Помимо этого, из кассы банка пропала существенная сумма.

В марте 2018 года банк был обанкрочен. Следующий отчёт конкурсного управляющего назначен на 19 мая 2021 года.

На начало 2021 года у банка установлены долги перед 522 кредиторами на общую сумму 3,184 млрд рублей.