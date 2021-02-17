Курган, , 11:02 — REGNUM Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил руководителям профильных ведомств провести инвентаризацию заброшенных ферм Зауралья. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Учёту подлежат фермы, на которых возможно возродить хозяйство. Они будут предлагаться инвесторам в дополнение к другим финансовым инструментам поддержки сельскохозяйственного бизнеса.

Отмечается, что в 2020 году по программе развития агропромышленного комплекса сельхозпроизводители Курганской области получили 1 млрд 58 млн бюджетных рублей. Вдобавок 98 млн рублей составили субсидии на возмещение первого взноса на приобретение оборудования по договору лизинга.