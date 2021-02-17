Ставрополь, , 10:54 — REGNUM Аэропорты Ставропольского края расширят географию авиаперелетов. Будут запущены несколько новых авиарейсов, возобновлены ранее выполнявшиеся, но приостановленные из-за пандемии коронавируса. По словам губернатора края Владимира Владимирова, в числе планируемых направлений — столица Белоруссии Минск.

«Запланированы новые авиарейсы из аэропорта в Минводах в Нижневартовск, Махачкалу, Белгород, Волгоград, Курск, Липецк, Чебоксары, Элисту, Ярославль. <…> В числе планируемых направлений в будущем — Минск. В ближайшее время также ожидается возобновление рейсов в Стамбул, Ереван, Дубай», — рассказал о планах губернатор в ходе прямой линии.

Напомним, в Ставропольском крае имеются два аэропорта — в столице региона и в городе Минеральные Воды.

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