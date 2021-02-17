Москва, , 10:53 — REGNUM Рост цен на продукты питания в рамках инфляции — это нормальный экономический процесс. Но для разных групп он должен быть просчитываемым, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«Если в себестоимости продукции заложена цена на газ и она выросла, то это надо заложить в цену вашей продукции. А если нет — то суда нет, как и роста цены.

Плюс надо смотреть на государственные дотации на производство и компенсации, например, процентных ставок по кредитам. И таких критериев много.

Просто сказать, что стоит допустить рост цен на яйца и мясо птицы в рамках инфляции, нельзя. Мы должны видеть экономические модели расчета. Вот это будет убедительно», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что Минсельхоз РФ допустил рост цен на яйца и мясо птицы в рамках инфляции.

Читайте также: Минсельхоз РФ заявил об отсутствии предпосылок роста цен на яйца и птицу