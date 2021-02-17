Москва, , 10:49 — REGNUM Предпосылки для заметного роста в России цен на мясо птицы и яйца в текущем году отсутствуют, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РФ.

В министерстве подчеркнули, что они проводят работу с отраслевыми объединениями и крупными производителями для недопущения необоснованного повышения оптовой стоимости продукции.

«В 2021 году отсутствуют предпосылки для существенного роста цен на мясо птицы и яйца, который в целом, по прогнозу, останется в рамках продовольственной инфляции», — сообщили РИА Новости в министерстве.

Напомним, ранее «Известия» сообщили, что ретейлеры готовы повысить цены на мясо птицы и яйца в России. Торговые сети уже уведомили Минпромторг о том, что производители запросили повышение отпускной стоимости товаров до 10%. В Росптицесоюзе и Национальной мясной ассоциации сказали, что за год себестоимость продукции выросла на 25%.

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