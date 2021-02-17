Москва, , 10:37 — REGNUM Автолюбители в России, которые приобрели машины в кредит, за 2020 год нарастили задолженность по займам на 10,3 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные бюро кредитных историй «Эквифакс».

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Так, по сравнению с 2019 годом объём просроченной задолженности граждан по автокредитам вырос на 22,6% и достиг почти 56 млрд рублей. А количество просроченных более чем на 90 дней обязательств по таким ссудам увеличилось с 99 тысяч до 113 тысяч.

Как пояснил в беседе с «Известиями» директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин, рост долгов граждан в сегменте автокредитования, как и в других, обусловлен сложившейся экономической ситуацией в России и мире вследствие пандемии коронавируса и сокращением реальных доходов населения. При этом эксперт не считает рост неплатежей на 10 млрд рублей критичным и вызывающим опасения. Бородулин пояснил, что автозаймы относятся к обеспеченному виду кредитования с залогом, и возвратность средств по ним существенно выше.

В текущем году аналитики ожидают стабилизации рынка автокредитования и возврата показателей к докризисным значениям. При этом, по их прогнозам, рост неплатежей продолжится и к концу этого года может увеличиться до 64 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин прогнозировал, что к концу 2020 года в России объём всей просроченной задолженности по автокредитам снизится, в том числе за счёт продажи и списания банками проблемных долгов. Он пояснил, что данный тренд, скорее всего, является краткосрочным и обусловлен изменением политики кредитов в условиях возможного ухудшения ситуации из-за коронавирусных ограничений. По словам эксперта, в дальнейшем совокупная просроченная задолженность по необеспеченным кредитам вернётся к своим прежним трендам.