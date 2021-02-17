Москва, , 10:37 — REGNUM В российской экономике существует структурная безработица, в каких-то отраслях переизбыток кадров, в каких-то недостаток, и решать эту проблему с помощью привлечения трудовых мигрантов довольно сложно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 февраля заявила профессор кафедры управления бизнес-процессами института отраслевого менеджмента РАНХиГС Ольга Минченкова. Так она прокомментировала заявление заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, который высказался за введение упрощенного порядка привлечения трудовых мигрантов.

«В российской экономике существует структурная безработица, в каких-то отраслях переизбыток кадров, в каких-то недостаток. Решать эту проблему экстенсивными мерами сложно, поскольку на рынке труда все равно произойдёт перераспределение рабочей силы в сферы с большей оплатой труда по сравнению с сельским хозяйством, строительством и другими, — сказала Минченкова. — При этом есть опасность нагрузки на социальную систему и оттока капитала, криминализации экономики. Поэтому так важны интенсивные меры по повышению производительности труда в этих сферах рынка труда. Нужно разрабатывать стимулы для привлечения туда нашего населения. В этом случае будет решаться комплекс не только экономических, но и социальных проблем».

При этом экономист подчеркнула, что внутренняя миграция — это адекватный механизм развития экономики.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ Людмила Иванова-Швец заявила, что сильнее всех в мигрантах нуждается такая отрасль как строительство, и дефицит квалифицированной рабочей силы там — самый долгосрочный.

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