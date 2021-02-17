Село Гудаури, Грузия, , 10:38 — REGNUM Акция протеста под лозунгом «Спасите зимние курорты» прошла 16 февраля в Грузии на горнолыжном курорте Гудаури. Об этом сообщает агентство «Новости-Грузия».

По данным журналистов, на акцию в непогоду вышли представители туристического сектора. Они заявляют, что карантинные ограничения нанесли наибольший ущерб туристической отрасли, в том числе горнолыжным курортам.

«Мы не требуем никакой финансовой помощи. Просто позвольте нам работать… Не губите страну, не губите горы», — заявил один из протестующих.

Участники акции отметили, что из-за карантинных ограничений на горнолыжных курортах срывается второй сезон подряд. Инфраструктура курортов начала приходить в упадок.

Стоит отметить, что зимние курорты в Грузии в 2020 году были закрыты в марте, во время наибольшего наплыва туристов. В конце ноября прошлого года, перед началом сезона на зимних курортах, в стране снова ввели карантинные меры. Глава минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе на прошлой неделе сообщила, что в ближайшее время горнолыжные курорты открыть не разрешат.

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