Москва, , 10:08 — REGNUM Совфед отложил обсуждение обращения к правительству Российской Федерации по вопросу обеспечения финансирования государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», передает корреспондент ИА REGNUM 17 февраля.

«Нужно более тщательно поработать с правительством», — сказала спикер Госдумы Валентина Матвиенко.

В ходе заседания сенатор Алексей Майоров обратил внимание на то, что финансирование развития сельских территорий идет из разных источников и планируется сделать более полный анализ ситуации.

Принято решение перенести обсуждение обращение к правительству на другое заседание.

Ранее в Совфеде обратили внимание на поэтапное снижение финансирования реализации программы из федерального бюджета. Так, например, на 2021 год на эти цели выделяется 30,9 млрд рублей, на 2022 — 31,5 млрд, на 2023 год — 31,5 млрд рублей.

Таким образом, делали вывод сенаторы, создается риск недостижения целевых показателей государственной программы, что не позволит обеспечить комплексное развитие сельских территорий, необходимое для гармоничного социально-экономического развития регионов.