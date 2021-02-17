Москва, , 12:00 — REGNUM Мировой экономический кризис привел к новому явлению в глобальной торговле: перечень ограничений для экспорта заметно расширился. На этом фоне конкуренция на мировых рынках будет только ужесточаться, считает директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев.

В декабре Россия ввела на полгода экспортную таможенную пошлину на отходы и лом черных металлов в размере 5%, но не менее 45 евро за тонну. Причиной стал рост цен на лом металлов. Минэкономразвития России обосновало такое решение необходимостью предотвратить рост цен на строительные материалы, а также промышленный металлопрокат, который используется в автомобильной промышленности, производстве труб и др.

Между тем Александр Данильцев уверен, что экспорт продукции черной металлургии обеспечивает присутствие российского бизнеса на глобальном миром рынке, поддерживает экономическую активность в регионах и в российской экономике в целом.

По мнению директора Института торговой политики НИУ ВШЭ, сейчас российские экспортеры готовой продукции самой металлургической отрасли вступили в крайне чувствительный этап. Мировая экономика постепенно начинает выходить из пике, вызванного пандемией. «Период восстановления после спада, и особенно его начало, — самое лучшее время для захвата новых рынков, чем, несомненно, воспользуются активные экспортеры, — считает Данильцев. — В этой ситуации российским экспортерам металлургической продукции важно не утратить свои позиции, которые так упорно удалось сохранять в течение 25 лет».

Эксперт также отметил, что ограничения экспорта, особенно по тем продуктовым группам, где экспортер имеет традиционное присутствие, таят в себе риски ответных мер от недополученного предложения, причем само собой разумеется, что создание затруднений для партнёров в удовлетворении их спроса ведет к ухудшению атмосферы взаимоотношений, скрытым конфликтам, а объектом ответных действий могут стать любые чувствительные области. Типичной практикой является введение ответных мер на так называемой кросс-секторальной основе, т. е. не на том же рынке, на котором возник конфликт.

А значит, по словам Данильцева, «удерживать долю мирового рынка [российским металлургам — прим. ред.] предстоит в условиях крайне жесткой конкуренции. Благодаря низким издержкам производства и массированной государственной поддержке Китай увеличил свое присутствие в мировом экспорте в 24 раза (с 2611 тыс. метр. тонн в 1990 г. до 63 744 тыс. метр. тонн в 2019 г.). Активно стараются удержаться на рынке Индия и Корея. На этом фоне сохранение российскими экспортерами своих позиций, несмотря на давление стран с низкой стоимостью рабочей силы и финансовыми ресурсами для инвестирования (Китай и Индия), становится важнейшим фактором сохранения стабильности российской экономики.