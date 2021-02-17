Томск, , 09:45 — REGNUM В 2021 году Томская область направит из бюджета региона на программу газификации 238,5 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 февраля в областной администрации.

По словам замгубернатора региона по промышленной политике Игоря Шатурного, в первом квартале завершаются работы по вводу в эксплуатацию газораспределительной станции «Победа». После её запуска возможность подачи газа появится у более тысячи потребителей в населённых пунктах Лебединка, Оськино, Победа.

Напомним, губернатор Томской области Сергей Жвачкин и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер подписали программу газификации на 2021−2025 годы. Шатурный подчеркнул, что приоритетными в программе являются проект автономной газификации сжиженным природным газом (СПГ) и проект реконструкции газораспределительной станции «Чернореченская».

В рамках проекта автономной газификации планируют построить комплекс СПГ в селе Каргала и пять станций регазификации в других сёлах. Также необходимо построить 283 км внутрипоселковых сетей (64 км уже построено).

По итогам реализации проекта к природному газу смогут подключиться свыше 5 тысяч домовладений и 45 коммунальных котельных.

Что касается проекта реконструкции газораспределительной станции «Чернореченская», предусматривается увеличение её производительности до 20 тыс. м3/час.

С 2012 года в Томской области введено в эксплуатацию порядка 1000 км газопроводов. Потребителями природного газа являются более 46 тысяч абонентов (+1700 в 2020 году).

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области уровень газификации к началу 2021 года составил почти 35%.

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