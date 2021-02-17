Москва, , 09:44 — REGNUM Новый резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» планирует начать выпуск электрогрузовиков и запасных частей к ним. Об этом 17 февраля сообщил вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

По словам заместителя мэра, компания получила статус резидента ОЭЗ в январе 2021 года.

«Новый резидент планирует создать на площадке «Алабушево» в Зеленограде высокотехнологичный комплекс по разработке и производству комплектующих для электротранспорта, а также наладить выпуск транспортных средств на электротяге и водородном топливе. В реализацию проекта предприятие вложит 375 млн рублей», — рассказал Ефимов.

При этом основная часть суммы, 355 млн рублей, будет направлена в проектирование, строительство и оснащение оборудованием нового комплекса, а ещё 20 млн пойдут на научно-исследовательскую и внедренческую деятельность.

На новом производстве планируется создать 75 новых рабочих мест.