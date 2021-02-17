Москва, , 09:54 — REGNUM Закрытые поставки из России, в том числе вооружений и военной техники, сократились в 2020 году почти на 16% на фоне пандемии коронавируса. Это следует из годовых данных Федеральной таможенной службы (ФТС).

Речь идёт о суммарных поставках вооружений — экспорте, скрытом в таможенной статистике под кодом SSSS. Выделить исключительно «военный» экспорт по открытым данным невозможно. В эту статью входят оружие и боеприпасы, военная авиация, военные корабли, танки и бронетехника, гражданские самолеты и вертолеты, а также некоторые ядерные материалы.

По итогам минувшего года такой экспорт сократился на 15,6%, до $11,48 млрд. В 2019 году поставки по коду SSSS составили $13,6 млрд, уточняет РБК.

Поставки некоторым заказчикам задержала пандемия. С января по сентябрь включительно поставки оружия и боеприпасов составили $1,32 млрд против $3,19 млрд за тот же период 2019 года. При этом экспорт гражданских и военных летательных аппаратов вырос на 35%, до $3,83 млрд.

В четвёртом квартале поставки за рубеж оружия и авиационной техники составили $4,21 млрд, то есть экспорт заметно ускорился по сравнению с первыми тремя кварталами.

Больше всего российского оружейного экспорта приходится на Алжир, Китай, Индию и Египет. Алжир по итогам минувшего года обошёл Египет в этом списке.

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