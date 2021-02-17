Сухум, , 09:37 — REGNUM В 2020 году долг Абхазии за поставленную Россией электроэнергию составил 619 млн рублей. Об этом, как передает 16 февраля агентство «Апсадгьыл-инфо», сообщила министр экономики Абхазии Кристина Озган на брифинге после рабочей поездки в Москву.

«Из остатка задолженности в 619 млн рублей определен источник финансирования в объеме 162 млн рублей в рамках решения сопредседателей российско-абхазской межправительственной комиссии и этот долг будет погашен уже в этом году. Остаток долга пока без источников финансирования», — цитируют журналисты Озган.

Она добавила, что также не определен источник финансирования за электроэнергию, которую Россия начала поставлять в декабре 2020 года. По словам главы минэкономики, президент Абхазии Аслан Бжания намерен обратиться к российскому руководству с просьбой погасить задолженность.

По мнению Озган, причиной того, что у Абхазии постоянно накапливается большой долг за электроэнергию, является то, в стране низкие тарифы на электроэнергию для населения, которые ниже её закупочной стоимости. Министр отметила, что минэкономики будет добиваться повышения тарифов, чтобы они покрывали затраты на потребление электричества.

Стоит отметить, что в Абхазии тарифы не повышали с 2011 года. Республику электроэнергией в основном обеспечивает Ингури-ГЭС. В январе 2021 года её оставили для проведения ремонта.

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