Москва, , 09:28 — REGNUM На сегодняшний день информация о повышении поставщиками цен на мясо птицы и яйца отсутствует. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза РФ.

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«Минсельхоз не располагает информацией о повышении отпускных цен со стороны основных поставщиков птицеводческой продукции», — говорится в сообщении.

В ведомстве заверили, что они проводят работу с отраслевыми объединениями и крупными производителями на тему недопущения необоснованного повышения оптовых цен на данную продукцию и их сохранения на доступном для населения уровне.

В Минсельхозе РФ подчеркнули, что в этой связи в 2021 году «отсутствуют предпосылки для существенного роста цен на мясо птицы и яйца, который в целом, по прогнозу, останется в рамках продовольственной инфляции».

Помимо этого, в пресс-службе министерства отметили, что повышение цен на птицу и яйца допустимо, но лишь на короткий срок и по причине роста затрат на корма и импортные элементы, ухудшения в субъектах РФ эпизоотической обстановки и одновременного роста потребительского спроса на данную продукцию. Помимо этого, представители Минсельхоза напомнили об увеличении уровня конкуренции за доступные объёмы продукции между ретейлом и переработкой, которые в определённых ситуациях готовы предлагать повышенные цены на тендерах и по прямым контрактам.

Ведомство ожидает, что до конца первого квартала 2021 года баланс спроса и предложения «стабилизируется с учетом довольно короткого производственного цикла в птицеводстве».