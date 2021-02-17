Саратов, , 09:36 — REGNUM В Саратовской области общий объем инвестиций в период с 2020 по 2025 годы в соответствии с инвестиционными программами субъектов электроэнергетики составит около 105 млрд рублей. Соответствующие цели утверждены «Схемой и Программой развития электроэнергетики Саратовской области на 2021−2025 годы».

Объем инвестиций в 2020 году составил 15,5 млрд рублей. В планах на 2021 год вложить в отрасль 13,5 млрд рублей, в 2022 году — 13,8 млрд рублей, в 2023 — 39,9 млрд рублей, 12,3 млрд рублей — в 2024 году и в 2025 году — 9,9 млрд рублей. Планируется, что программа будет реализована за счет собственных средств предприятий.

Общая протяженность электросетей на территории области составляет более 70,5 тыс. км, установленная трансформаторная мощность — 17,5 тыс. мегавольт-ампер. В Саратовской области услуги по передаче электроэнергии оказывают 54 территориальные сетевые организации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовском научно-исследовательском институте технологий органической, неорганической химии и биотехнологий в рамках реализации двух инвестиционных проектов в январе состоялся торжественный запуск опытно-промышленных линий по производству хлорида магния и экологически чистой бытовой химии.

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