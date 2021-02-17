17 февраля 2021 | Время чтения 5 мин

Бедные беднеют, при этом цены и безработица растут, но без мигрантов – никуда. Такова квинтэссенция информации, методично сцеживаемой из официально уполномоченных источников на подсознание жаждущего истины и справедливости населения. Как же соотносятся вести с реальностью? Пройдёмся по улицам самого крупного райцентра России, некогда входившего в топ-5 зажиточных городов страны.

Андрей Сафонов, , 10:38 — REGNUM Поводом для публикации стала неоднозначность оценки официальными структурами уровня безработицы и поддерживаемых самыми высокими инстанциями мер по привлечению в страну трудовых мигрантов, вынужденных вернуться домой из-за пандемии. Таковые намерения на фоне прочих рисков могут иметь не вполне ожидавшиеся последствия. Благо, что кастинг на роль «отца русского народа» объявлен открытым, и один «мученик» уже доходит до нужной «мифообразующей» кондиции, дозревая в СИЗО.

Объявление о поиске работы, 25 января 2021 года Андрей Сафонов © ИА REGNUM

В качестве места для прогулки выберем город Тольятти — так удобнее автору, проживающему в нём с начала 90-х, — самое интересное для данного населенного пункта — конкурирующего «славой» с «бандитским Петербургом» и не менее интересными местами Соединенных Штатов времён «сухого закона». Прежде всего, следует отметить высокую степень терпимости жителей города к представителям других национальностей, так как город был фактически построен заново с середины — конца 50-х годов трудовыми мигрантами со всего СССР. И не только, чему способствовало полное отсутствие в городе предприятий военно-промышленного комплекса и прочих секретных от иностранцев мест. Помимо своих-наших узбеков, таджиков и прочих представителей бывшей «семьи советских народов», здесь довольно неплохо себя чувствовали и чувствуют итальянцы, французы, японцы, американцы… «Интернационалистичность» бытия недвусмысленно отражалась даже и на составе местных «этнических» ОПГ (татарских, чеченских), состоявших в основном из славян. То есть можно констатировать, что предпосылок для какой-либо этнической напряженности в городе и окрестностях, по крайней мере — до недавнего времени, не было. Но, судя по всему, так будет не всегда — «костлявая рука» рынка (по сути — восточного базара как разновидности) всё сильнее смыкается на шее местной бюрократии, чья предупредительность к бизнес-интересам «гостей» объясняется гостеприимством всё сложнее.

Как уже известно из СМИ, треть россиян не в состоянии платить по счетам и кормить свои семьи. По данным Всемирного банка, количество бедных на грани нищеты в РФ превысило 19 млн человек. Ситуация в Самарской области, где находится Тольятти, не слишком отличается от всероссийской: только 39% жителей региона на доходы не жалуются. А вот 30% испытывают сложности, пока — преодолимые. Для 31% опрошенных их заработка не хватает даже и на основные нужды.

По данным «Росстата», численность безработных в России за 2020 год, составила около 4,321 млн человек, что на четверть (24,7%) выше показателя за 2019 год. Общая доля безработных среди населения трудоспособного возраста в 2020 году составила 5,9%. А всего официально зарегистрированных безработных в декабре 2020 года было 2,8 млн человек.

В Самарской области на 19 января 2021-го численность официально зарегистрированных безработных граждан составила 40 880 человек. Уровень регистрируемой безработицы в регионе — ВСЕГО 2,4%… При этом по состоянию на начало 2020 года безработных по области было 14 640. То есть уровень безработицы за год вырос в почти в три (2,8) раза, в то время, как мы видели, по России он увеличился лишь на четверть.

А вот в Тольятти уровень безработицы за прошлый год увеличился в 4 (четыре!) раза: с 3136 человек на 17 января 2020 года до 13 064 соискателей на 21 января нынешнего года. Напряженность же на рынке труда «подскочила» с условных 0,5 до 1,6 человека на вакансию. И это при том, что, в отличие от той же Самары, в Тольятти предприятий, выпускающих востребованную в стране и мире продукцию, больше. Про франко-японский и немного российский АвтоВАЗ с 20% авторынка страны говорить не будем, а вот предприятия «большой химии», в лучшие годы — с их 12−15%-ной долей мирового рынка азотных удобрений, к примеру, упомянуть стоит. В том числе и ввиду не очень опрятной корпоративной войны вокруг них олигархических группировок «старой» и «новой» волн. Неизбежным результатом которой будет ещё большее обнищание местного населения, сокращенного с работы «победителями» грызни, когда им уже ничто угрожать не будет.

Сильным был и теневой сектор — «гаражная экономика». Однако и он, ранее занимавший не менее 50%, ужался до минимума. Как ввиду перехода ЧП и их наёмных работников в разряд «самозанятых», так и по прочим причинам, среди которых — конкуренция с влиятельными диаспорами в рамках упомянутой выше «дружбы народов» (касается в основном уличной торговли, но и не только).

Совсем не редкостью в городе стали такие вот объявления соискателей работы группами лиц славянской национальности (проверено). Как правило, объявления те — рукописные.

Объявление о поиске работы, 25 января 2021 года Андрей Сафонов © ИА REGNUM

«А в это время», как писали в эпоху немого кино, желая «нагнать интригу», с территории города почти полностью были вытеснены газетные киоски «Роспечати» (осталось десятка четыре на почти 700-тысячный город), которой не хватило «лоббистских возможностей» противостоять экспансии торговцев овощами-фруктами (закупка — на местной базе, продажа — везде). Вообще-то автору материала киоски с периодикой всегда казались объектами стратегического значения, но чего не перетерпишь ради ближнего (ну, допустим) своего.

«Новый» овощной киоск, до «ребрендинга», 27 апреля 2020 года Андрей Сафонов © ИА REGNUM

Другим неприятным последствием такового «ребрендинга» является тот факт, что как минимум три русскоязычные (скажем толерантно) женщины предпенсионного возраста остались без работы. «Овощной» профиль — он «для своих»… К слову, в радиусе 50 метров торговых точек того же профиля и национального состава как минимум несколько.

«Адская вакансия», 2018 год Андрей Сафонов © ИА REGNUM

Нельзя сказать, что «торговцы овощами» не развивают местный бизнес. Вот, к примеру, их объявление с забавной опечаткой, как нельзя лучше отражающей всю положительность роли малого, среднего, крупного и очень большого бизнеса. Особенно, если его хозяева — «иностранцы» по происхождению или — уже по зову души. «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» (Екклезиаст).

То есть наша ситуация — это, конечно, дно. Но есть этажи и пониже… Работы, во всяком случае для предпенсионеров или с хорошим (то есть — избыточным) образованием, в городе нет.