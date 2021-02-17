Новокузнецк, Кемеровская область, , 09:11 — REGNUM В мэрии Новокузнецка обсудили ситуацию с ростом цен на потребительском рынке. На встрече присутствовали руководители структурных подразделений администрации и представители крупных торговых сетей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Согласно данным отдела контроля цен и смет, в 2020 году темпы роста на основные продукты питания по городу были сопоставимы с темпами роста цен в соседних регионах Сибирского Федерального округа и в целом Российской Федерации.

Так, в 2020 году цена на масло подсолнечное в Новокузнецке увеличилась на 33,68% (в среднем по Сибири — на 31,85%, по России — на 26,34%), на сахар песок — на 46,63% (по Сибири — на 52,34%, по России — на 60,8%), на яйца куриные — на 25,07%, (по Сибири — на 16,94%, по России — на 18,61%), на муку пшеничную — на 16,98% (по Сибири — на 16,91%, по России — на 13,54%), на крупу гречневую — на 30,24% (по Сибири — на 40,71%, по России — на 40,46%).

В январе текущего года цены в среднем по городу на масло подсолнечное снизились на 14,5% (с 127,3 до 108,78 руб./л), на сахар-песок — на 11,4% (с 54,34 до 48,15 руб./кг). Также подешевели яйца куриные (на 4%), крупа гречневая (на 2,1%).

Отмечается, что на снижение цены на сахар и подсолнечное масло повлияло подписание соглашений между федеральными органами исполнительной власти, торговыми организациями и товаропроизводителями. Теперь на территории Кемеровской области предельная отпускная цена на масло подсолнечное составляет 112,16 руб./л, на сахар-песок (белый, российского производства, в тканевых мешках) — 48,19 руб. /кг. Соглашения действуют до 1 апреля 2021 года.

В мэрии подчеркнули, что отделом цен и смет в ежедневном режиме проводятся мониторинги цен на отдельные виды продовольственных товаров, входящих в перечень товаров первой необходимости. Согласно результатам проверок, цены на товары, указанные в соглашениях, не превышались.