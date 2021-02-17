Нижний Новгород, , 09:22 — REGNUM В Приволжском федеральном округе 12 регионов из 14 получат дополнительные средства на работу медицинских учреждения. В числе получателей нет Пермского края и Оренбуржья, наибольший размер средств выделяется Чувашии и Нижегородской области. Соответствующее распоряжение подписал председатель российского правительства Михаил Мишустин, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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Между 47 регионами распределено более 25,4 млрд рублей в качестве дополнительное финансирования больниц и поликлиник, работающих по системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Данные средства выделяются из резервного фонда правительства России.

«Из-за распространения коронавируса нагрузка на медицинские организации продолжает оставаться высокой. Это требует дополнительных расходов, которые не предусмотрены в бюджетах территориальных фондов ОМС», — говорится в пояснении.

В число получателей вошли 12 регионов Поволжья. Лидерами по объёму дополнительной финансовой поддержки стали Чувашия, которая получит почти 1,51 млрд рублей, и Нижегородская область, которой выделяется свыше 1,32 млрд рублей. Топ-3 замыкает Саратовская область, где на борьбу с коронавирусом выделят почти 704,78 млн рублей.

Что касается других поволжских регионов, то по объёму дополнительных межбюджетных трансфертов далее идут Пензенская область (616,23 млн рублей), Татария (599,63 млн рублей), Удмуртия (582,92 млн рублей), Башкирия (548,1 млн рублей), Самарская область (489,386 млн рублей), Кировская область (344,4 млн рублей) и Мордовия (285,53 млн рублей).

Меньше всего бюджетных средств в рамках данного распределения получат Марий Эл и Ульяновская область — соответственно 190,68 млн и 129,4 млн рублей.

Отметим, что в числе получателей из регионов Поволжья нет Пермского края и Оренбуржья.

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