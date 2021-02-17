Москва, , 08:45 — REGNUM Цены на нефть 16 февраля значительно замедлили темпы роста, а в середине дня даже ненадолго откатывались вниз, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Цена марки Brent закрыла торги всё-таки в небольшом плюсе, повысившись на 0,11% до $63,01, в то время как цена сорта WTI выросла на 0,12%, до $60,07 за баррель.

Сегодня, 17 февраля, с раннего утра торги по эталонным сортам нефти открылись сначала разнонаправленным движением, то есть очень небольшим ростом Brent и таким же небольшим падением WTI.

В данный момент цена Brent растёт уже на 0,25%, поднявшись до $63,01 за баррель, а цена WTI прекратила падать и незначительно повышается на 0,05%, до $60,1 за баррель.

Холода в США, которые в конце прошлой недели подтолкнули нефтяные цены к обновлению максимумов, начали ослабевать, что и стало основной причиной коррекции цен.

В минэнерго США сообщили, что в марте добыча сланцевой нефти в США как итог февральских морозов сократится по сравнению с февралём на 77 тыс. баррелей до 7,504 млн б/с.

В принципе, это «бычья» новость для рынка, однако, по-видимому, рынок обеспокоен, что из-за ослабевающих морозов новость будет быстро учтена в ценах.

Цена Brent в моменте снова протестировала $63 за баррель, и если торги сегодня закроются выше этого уровня, то продолжение роста до $64 будет вполне возможно. На сегодня ожидается коридор по цене Brent в $62,80−64 за баррель.

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