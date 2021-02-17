Новосибирск, , 08:08 — REGNUM В новосибирский арбитраж поступил банкротный иск ещё к одной компании из дивизиона металлургической группы «Мечел» — ООО «Мечел-Инжиниринг». Исковое заявление пока судом не принято, передаёт ИА REGNUM.

Иск от ООО «Нерюнгристройизыскания» из Якутии подан 12 февраля 2021 года. Сумма претензий составляет 3 974 114 рублей.

Также 17 марта 2021 года арбитраж рассмотрит иск этой же якутской компании к активу «Мечела» — «о взыскании задолженности в размере 3 587 509,2 рубля, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 66 457,08 рубля». В августе 2020 года был удовлетворен другой иск — на сумму более 3,8 млн рублей. В основе спора лежал договор по выполнению геофизических исследований скважин (каротажа) при проведении эксплуатационной разведки на Нерюнгринском месторождении.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Мечел-Инжиниринг» учреждено в декабре 2008 года. Уставный капитал — 200 тыс. рублей. Единственный владелец — ПАО «Мечел», управляет активом ООО «Управляющая компания «Мечел-Майнинг».

Напомним, ранее иск о банкротстве был подан к челябинскому ООО «Мечел-Энерго» (торговля электроэнергией). Исковое заявление АО «Холдинговая компания «Энергомаш-Строй» из Белгорода в конце января 2021 года суд признал необоснованным, отказав во введении наблюдения. Между тем 16 февраля 2021 года в рамках того же дела было принято заявление ООО «Промэнергоремонт». Его рассмотрят 23 марта 2021 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2021 года кредитор отозвал иск о несостоятельности, поданный к угледобывающему активу группы «Мечел» — АО Холдинговая компания «Якутуголь».