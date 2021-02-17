Москва, , 06:56 — REGNUM Объём поставок несырьевых неэнергетических товаров из России в 2020 году вырос до $161,3 млрд (11,8 трлн рублей), или почти на 4% по сравнению с показателем за 2019 год, сообщила генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина.

«Несмотря на все сложности, российский экспорт несырьевых неэнергетических товаров в прошлом году поставил рекорд, — приводят в РЭЦ её слова. — По итогам 2020 года мы достигли психологической границы в 161,3 млрд долларов».

Отмечается, что основная часть в объёме несырьевых товаров приходится на металлопродукцию (20,8%) и продукцию машиностроения (17,7%). К этой категории относятся также продовольствие (17,3%) и химические товары (16%).

Наибольший рост в агропромышленном секторе обеспечили производители и экспортеры пшеницы, а в химическом увеличился экспорт полиэтилена.

Потребителями российской несырьевой продукции традиционно выступают Китай ($16 млрд), Казахстан ($12,3 млрд), Белоруссия ($9,4 млрд) и Турция ($8,2 млрд).

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