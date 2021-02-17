Красноярск, , 06:34 — REGNUM Компания «Норникель» предварительно не планирует обжаловать штраф в сумме 146,2 млрд рублей, который суд присудил АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК, принадлежит «Норникелю») за разлив топлива в Норильске. Об этом сообщается в финансовом отчёте «Норникеля» за 2020 год.

«В качестве своей предварительной позиции по перспективам обжалования руководство группы оценивает, что дальнейшее обжалование не соответствует интересам группы», — говорится в отчёте.

Окончательное решение компания планирует принять в течение месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая 2020 года в Норильске произошла экологическая катастрофа. На ТЭЦ-3 НТЭК при разгерметизации бака с дизельным топливом произошла утечка более 21 тысячи тонн нефтепродуктов. По подсчётам Росприроднадзора, ущерб окружающей среде составил почти 148 млрд рублей, по подсчётам «Норникеля» — 21,4 млрд рублей.

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5 февраля 2021 года Арбитражный суд Красноярского края взыскал с «Норникеля» 146 млрд 177 млн рублей, частично удовлетворив иск Росприроднадзора.

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