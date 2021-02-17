Екатеринбург, , 05:58 — REGNUM В ситуации со Среднеуральской птицефабрикой задача власти сделать так, чтобы сокращения персонала, если они есть, прошли безболезненно. Об этом заявил журналистам вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько.

«Наша задача (если есть сокращения) — чтобы все прошло безболезненно, а людям была предоставлена альтернатива», — цитирует чиновника Накануне.Ru.

Как сообщало ИА REGNUM, на Среднеуральской птицефабрике произошли серьёзные сокращения персонала. Эту информацию сообщил журналистам генеральный директор Максим Максимов. Также были сокращены объёмы производства.

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